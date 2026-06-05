Volio bih vidjeti hoćemo li postići dogovor, ali ako ga postignemo, moguće je da bih se s njim sastao, kazao je američki predsjednik

Trump nagovijestio da bi se mogao sastati s iranskim vrhovnim vođom ako se postigne dogovor Volio bih vidjeti hoćemo li postići dogovor, ali ako ga postignemo, moguće je da bih se s njim sastao, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je izjavio da bi mu bila "čast" da se sastane s novim iranskim vrhovnim vođom ajatolahom Mojtabom Khameneijem, ako dvije zemlje postignu dogovor, javlja Anadolu.



"Ne želim se sastati, ali ako bih se sastao, bila bi mi čast da se s njim sastanem", rekao je Trump kada su ga pitali o mogućem sastanku s iranskim vođom, čiji je otac i prethodnik Ali Khamenei ubijen na početku američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara.

"Volio bih vidjeti hoćemo li postići dogovor, ali ako postignemo dogovor, moguće je da bih se s njim sastao", rekao je Trump.

Na pitanje da li bi se sastanak održao u SAD-u, Trump je rekao: "Nisam zaista mnogo čuo o tome. Nisam to predložio, ali su to neki ljudi predložili."

Na pitanje da li bi SAD nastavio vojnu akciju protiv Irana ako Teheran ubije američke trupe u regiji, Trump je odgovorio da bi to bio "dobar razlog" i dodao da bi, u tom slučaju, reagovao vrlo brzo.