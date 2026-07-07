Trump na sastanku s Erdoganom: SAD će ukinuti sankcije Turskoj Američki predsjednik je najavio potencijalnu prodaju borbenih aviona F-35 Ankari

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će Washington ukinuti postojeće sankcije protiv Turske, navodeći želju za održavanjem snažnih veza sa strateškim partnerima, javlja Anadolu.

"Ukinut ćemo sankcije. Ne želimo sankcionisati prijatelje", rekao je Trump novinarima tokom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na marginama samita NATO-a u Ankari.

Američki predsjednik rekao je da koordinira s državnim sekretarom Marcom Rubiom i ministrom odbrane Peteom Hegsethom kako bi finalizirao odluku.

U vezi s programom borbenih aviona F-35, Trump je napomenuo da će svakako razmotriti obnavljanje prodaje Ankari, karakterizirajući Tursku kao "mnogo lojalniju od drugih zemalja".

Odbacio je zabrinutost zbog turske kupovine ruskog sistema protivraketne odbrane S-400, tvrdeći da su bilateralni odnosi "vjerovatno bolji nego ikad prije".