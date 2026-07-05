- Američki predsjednik poručio da su Iran i Venecuela primjeri obnovljene američke snage te naglasio podršku pravu na posjedovanje oružja

Trump na proslavi Dana nezavisnosti kritikovao komunizam i istakao vojnu moć SAD-a - Američki predsjednik poručio da su Iran i Venecuela primjeri obnovljene američke snage te naglasio podršku pravu na posjedovanje oružja

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump iskoristio je govor povodom Dana nezavisnosti, održan kasno u subotu, kako bi pohvalio vojnu moć i nacionalnu snagu SAD-a, istovremeno kritikujući, kako je rekao, komuniste i upozoravajući na ideološke prijetnje unutar zemlje.

Govoreći na manifestaciji "Salute to America", organizovanoj povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti, Trump je SAD opisao kao dom slobode i zemlju slobodnih.

"Ova zastava je simbol najizuzetnije, najposebnije i najnevjerovatnije nacije koja je ikada postojala na licu Zemlje", rekao je.

Trump je u više navrata poručio da je komunizam nespojiv s američkim vrijednostima.

"Svi ti govori komunista, oni nemaju nikakve šanse", rekao je.

"Ne želimo komuniste u našoj zemlji. To nikada nije funkcionisalo i nikada neće funkcionisati", dodao je, ocijenivši da je komunistički sistem u direktnoj suprotnosti s američkim slobodama i ustavnim pravima.

Komunizam je opisao kao rak koji se, kako je rekao, mora odmah odstraniti.

"Amerikanci nikada ne smiju zaboraviti da smo historijski i herojski narod, s herojskim duhom i herojskom misijom na ovoj prelijepoj Zemlji", kazao je Trump.

Istakao je da građani SAD-a uživa slobodu govora, slobodu vjeroispovijesti, jednakost pred zakonom i pravo na posjedovanje i nošenje oružja.

Govoreći o pravima vlasnika oružja, Trump je rekao da je tokom svog prethodnog predsjedničkog mandata snažno štitio Drugi amandman Ustava SAD-a.

"Tokom gotovo šest godina koliko sam bio predsjednik vrlo snažno sam štitio vaš Drugi amandman. Nisu ga ni na koji način dirali", rekao je.

Trump nije imenovao nijednog političara kojeg smatra komunistom, ali su njegove izjave, prema ocjenama medija, bile usmjerene prema pojedinim socijaldemokratskim kandidatima koji su pobijedili na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke uoči novembarskih izbora za Kongres.

Govoreći o vojsci, Trump je ustvrdio da je interes za služenje u američkim oružanim snagama značajno porastao.

"Danas je teško ući u našu vojsku. Prije dvije godine nismo mogli popuniti ni jedno radno mjesto, a sada imamo više prijava nego što možemo primiti", rekao je.

Kao primjere, kako je naveo, obnovljene američke moći izdvojio je Iran i Venecuelu.

"Pogledajte Venecuelu, pogledajte Iran, uništili smo ih, uništili smo njihovu vojsku", rekao je Trump.

Podsjetio je i na izgradnju Panamskog kanala, nazvavši ga jednim od najvećih inženjerskih dostignuća svih vremena, te ustvrdio da je tokom njegove izgradnje poginulo 38.000 Amerikanaca.

Tokom govora Trump je povezivao patriotizam, vojnu snagu i ekonomski oporavak, poručivši da SAD ulazi u novo razdoblje moći.

"Američki san se vratio, snažniji nego ikada", rekao je.

"Naša zemlja ponovo pobjeđuje i pobjeđujemo kao nikada prije", dodao je.

Nakon Trumpovog obraćanja održani su veliki vatromet i koncert.

Njegov govor počeo je više od sat vremena kasnije nego što je bilo planirano zbog loših vremenskih prilika koje su poremetile ranije svečanosti u Washingtonu. Zbog visokih temperatura odgođeni su pojedini dnevni programi, dok su jak vjetar i kiša neposredno prije ceremonije primorali mnoge posjetioce da potraže zaklon.