Trump leti u Kinu s Muskom i Jensenom Huangom iz Nvidije avionom Air Force One

Rabia İclal Turan
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Generalni direktor Tesle Elon Musk putuje u Kinu s predsjednikom Donaldom Trumpom avionom Air Force One, izjavio je u utorak zvaničnik Bijele kuće, dok je američki lider na putu za Peking na samit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, prenosi Anadolu.
Voditelj Fox Newsa Sean Hannity također se nalazi u avionu. Generalni direktor Nvidije Jensen Huang, koji nije bio na prvobitnoj listi gostiju, ukrcao se u avion u posljednjem trenutku tokom zaustavljanja radi dopune goriva u Anchorageu na Aljasci, navodi se u izvještaju Bijele kuće.
Iz Nvidije je potvrđeno da će se Huang pridružiti Trumpovom putovanju u Kinu, navodeći u saopštenju da prisustvuje samitu na poziv predsjednika Trumpa kako bi podržao Ameriku i ciljeve administracije.
Više od desetak generalnih direktora i najviših rukovodilaca kompanija pratit će Trumpa kao dio američke poslovne delegacije.
Posjeta, koja traje od 13. do 15. maja, prva je posjeta jednog američkog predsjednika Kini od 2017. godine i prvobitno je bila planirana za april, prije nego što je odgođena zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.
Očekuje se da će trgovina, Tajvan, rat u Iranu i vještačka inteligencija dominirati dnevnim redom, dok su zvaničnici s obje strane proveli mjesece pregovarajući o detaljima uoči ovog pomno praćenog sastanka.
Trump je prvi put najavio svoje planove za posjetu Kini tokom sastanka licem u lice sa Xijem na samitu u Busanu u Južnoj Koreji, 30. oktobra.
Peking je signalizirao da će tokom razgovora dati prioritet američkoj politici prema Tajvanu, dok se očekuje da će Trump insistirati na napretku u trgovini i zatvaranju pitanja Hormuškog moreuza.