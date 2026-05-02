Trump Kubu okarakterisao kao mjesto koje će uskoro preuzeti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump okarakterisao je Kubu kao mjesto koje će uskoro preuzeti u periodu kada vladaju tenzije između dvije zemlje.

Prema izvještaju Fox Newsa, predsjednik Trump je tokom govora u saveznoj državi Floridi dao izjave o Kubi za koje se smatra da su bile izrečene u šali.

Trump je Kubu okarakterisao kao mjesto koje će uskoro preuzeti te je ustvrdio da Kuba ima probleme.

"Dok se budemo vraćali iz Irana, možda će se jedan od naših nosača aviona, USS Abraham Lincoln, usidriti blizu obale i oni će reći: Hvala vam puno, predajemo se", rekao je.

Tokom Trumpovog govora iz sale su se čuli smijeh, dok Bijela kuća još nije dala objašnjenje o tome.

Trump je 13. aprila izjavio da će se nakon pitanja Irana pozabaviti i Kubom.

Predsjednik Kube Miguel Diaz-Canel je, govoreći o mogućoj američkoj invaziji, rekao da će u slučaju američke invazije doći do borbe.

Prema saopćenju Bijele kuće, predsjednička uredba koju je potpisao Trump proširuje sankcije prema kubanskoj vladi ciljajući predstavnike, zvaničnike ili finansijske podržavaoce kubanske vlade te osobe koje učestvuju u korupciji vlade ili teškim kršenjima ljudskih prava.

U skladu s uredbom, koja ima za cilj ograničiti pristup Kube globalnom bankarskom sistemu, sekundarne sankcije će se primjenjivati i na pojedince i organizacije koji posluju s već sankcionisanim osobama, institucijama i finansijskim ustanovama zbog njihovih veza s Kubom.

Bijela kuća tvrdi da ova uredba suprotstavlja štetnom utjecaju Kube.

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez je, u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, naveo da njegova zemlja odbacuje jednostrane prisilne mjere.

Pozivajući se na Međunarodni praznik rada, koji se tradicionalno obilježava velikim skupovima na Kubi, Rodriguez je rekao da nije slučajno što su te mjere objavljene 1. maja.

"Ove mjere imaju prekogranični karakter i krše Povelju Ujedinjenih nacija. SAD nema nikakvo pravo nametati mjere Kubi ili trećim zemljama i organizacijama", rekao je.