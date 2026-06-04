Trump kritikovao "nepatriotsko" glasanje za okončanje američke vojne akcije u Iranu Američki predsjednik naziva mjeru Predstavničkog doma donesenu uz podršku četiri republikanca "besmislenom", dok kritičari pokušavaju provjeriti Trumpovu moć da vodi neobjavljeni rat

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je u četvrtak, kako je rekao, "nepatriotsko" glasanje za okončanje američke vojne akcije u Iranu.

"Jučer, u besmislenom glasanju, Dom je glasao, 4 loša republikanca i svi 'dumokrati', da ograniče moje ratne ovlasti, usred mojih konačnih pregovora o okončanju rata s Islamskom Republikom Iran", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

U srijedu je Predstavnički dom američkog Kongresa odobrio rezoluciju o ratnim ovlastima kojom se pokušava udaljiti američke oružane snage iz neprijateljstava protiv Irana.

Donji dom usvojio je rezoluciju sa 215 prema 208, nakon što su četiri republikanca stala na stranu demokrata u rijetkom prijekoru Trumpu.

"Ko bi uradio takvu nepatriotsku stvar. Oni znaju gdje stoje pregovori. Demokrate su podstaknute sindromom Trumpovog poremećaja. Radije bi da naša zemlja propadne nego da mi daju još jednu, od mnogih, pobjedu", dodao je Trump.

"Četvorica republikanaca, to je sasvim druga priča - oni su teatralni! Trebalo bi da se stide."

Demokrate su u više navrata gurale glasanja i u Predstavničkom domu i u Senatu za ograničavanje Trumpovih ratnih ovlasti, s tim da su napori posljednjih sedmica postepeno dobivali sve veću podršku republikanaca.

Mjera će sada biti poslana Senatu na razmatranje. Međutim, čak i ako prođe oba doma, ostaje pravno sporno da li Kongres može natjerati predsjednika da povuče snage prema Rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973. godine.

Prema Ustavu SAD-a, Kongres ima isključivu moć da objavi rat. Zvaničnici Trumpove administracije kolebaju se oko toga da li je sukob – koji je trenutno u prekidu vatre, uz povremena neprijateljstva – zvanično rat ili ne.

Prema Rezoluciji o ratnim ovlastima, predsjedniku je zabranjeno da drži američke trupe u aktivnim neprijateljstvima duže od 60 dana bez odobrenja Kongresa.

Početak primirja 8. aprila, tvrdila je administracija, pauzirao je sat na njenoj 60-dnevnoj obavezi, iako se Trumpovi kritičari nisu složili.