Trump kritikovao Španiju zbog obaveza u NATO-u, poručio da Kuba ide prema SAD-u Američki predsjednik, podsjećajući na Špansko-američki rat, rekao da će Španija uskoro naučiti lekciju

Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je u srijedu posvećenost Španije obavezama u okviru NATO-a te izjavio da Kuba ide prema SAD-u nakon mnogo decenija, podsjećajući na historiju Špansko-američkog rata.

"Ah, Španci. Oni su članovi NATO-a, ali nisu baš dobri članovi NATO-a", rekao je Trump.

"Kažu: 'Ne, ne želimo pomagati drugim ljudima'. Šta mi radimo? Ne ponašaju se kako treba. Uskoro će naučiti lekciju nakon što se odreknu svog stiska nad Kubom, Guamom, Filipinima i Portorikom, a sve je to bilo naše. Sve smo to dobili. A kada je riječ o Kubi, nakon mnogo, mnogo decenija, ona ide prema nama", dodao je.

Trump je to izjavio podsjećajući na priču o Theodoru Rooseveltu i konjičkoj jedinici Rough Riders tokom juriša na uzvišenja San Juan u Špansko-američkom ratu.

"Pobjeda Rough Ridersa na uzvišenjima San Juan direktno je dovela do sloma španskih linija", rekao je Trump, dodajući da je taj poznati juriš doveo do predaje španskih snaga dvije sedmice kasnije.