"Ovo je posljednja šansa da potpišu dobar dokument", kaže američki predsjednik, tvrdeći da pregovori "trenutno traju" uprkos iranskim poricanjima

Trump kazao da želi dati Iranu "posljednju šansu" prije "odrubljivanja glave" "Ovo je posljednja šansa da potpišu dobar dokument", kaže američki predsjednik, tvrdeći da pregovori "trenutno traju" uprkos iranskim poricanjima

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da želi dati Iranu "posljednju šansu" prije nego što preduzme ono što je opisao kao akciju "odrubljivanja glave", tvrdeći da pregovori "traju" uprkos iranskim poricanjima.

"Iran nije želio biti pogođen, a oni su rekli da želimo razgovarati", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

"Razgovaramo na zahtjev Irana, uz podršku Saudijske Arabije, UAE-a i posebno Katara, ali i drugih", rekao je.

"Ovo je posljednja šansa da potpišu dobar dokument", rekao je Trump.

„Želim mu dati svaku posljednju šansu prije odrubljivanja glave“, rekao je kada su ga dodatno pritisnuli.

Na pitanje da li su razgovori s Iranom sada prekinuti, Trump je rekao: „Oni se upravo odvijaju.“

„Kada razgovaraju, ne vole reći da razgovaraju... Mi razgovaramo, a oni će ponekad to poricati, iako provode sate i sate razgovarajući zajedno“, rekao je.

Trump je rekao da će se razgovori odvijati u dvije faze, pri čemu će se prva fokusirati na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, a druga na rješavanje iranskih nuklearnih kapaciteta.

„Govorimo o moreuzu, otvaranju moreuza, da bude otvoren doslovno do sutra, potpuno otvoren, i to je prva faza. A druga faza je da ćemo tada razgovarati o nuklearnim kapacitetima“, rekao je.

Na pitanje gdje će se razgovori održati, Trump je rekao da će se lokacija odlučiti „danas ili sutra“, dodajući da će se razgovori brzo odvijati.

Također je dodao da SAD neće dozvoliti Iranu da napada brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz. „Neće biti naplate. Uopće ne govorimo o naplati.“

Trump je rekao da će cijene nafte pasti nakon što SAD „završi s Iranom“, dodajući da su vodeći američki proizvođači nafte ExxonMobil i Chevron „zaradili previše novca“.

„Kada pogledate jednu kompaniju koja je zaradila 12 puta više nego godinu prije, dio toga bi vratili javnosti, a bolje bi im bilo da smanje maloprodajnu cijenu, potrošačku cijenu. Previše novca“, rekao je.

Iran je u ponedjeljak saopštio da nije uključen u pregovore sa SAD-om i da sarađuje s Omanom na uspostavljanju „privremene rute“ u Hormuškom moreuzu kako bi se osigurala sigurna plovidba kroz strateški plovni put.

„Naši trenutni razgovori s Omanom usmjereni su na osiguranje sigurnog prolaza brodova u Hormuškom moreuzu“, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei na brifingu za novinare.

Baqaei je odbacio izvještaje o pregovorima između Teherana i Washingtona, rekavši: „Nemamo pregovore sa Sjedinjenim Državama.“

Posljednjih sedmica, SAD i Iran su razmijenili vojne udare, pri čemu je Washington napadao ciljeve unutar Irana, a Teheran je odgovorio ciljajući ono što je opisao kao američke vojne objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja, posebno Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

Eskalacija je uslijedila nakon memoranduma o razumijevanju koji su Washington i Teheran potpisali u junu i pokretanja pregovora o konačnom sporazumu.

Razgovori su kasnije zastali zbog neslaganja u vezi sa sigurnosnim garancijama i slobodom plovidbe kroz Hormuški moreuz, jednu od strateški najvažnijih ruta za snabdijevanje energijom i globalnu trgovinu.