Trump kazao da će diplomatskim naporima za postizanje sporazuma s Iranom dati još jednu priliku Ne žurim. Idealno bih želio vidjeti malo ubijenih ljudi, za razliku od mnogo, rekao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će diplomatskim naporima za trajno okončanje rata s Iranom dati posljednju priliku.

"Dat ćemo ovome jednu priliku. Ne žurim. Nikada ne pomislite, oh, izbori na polovini mandata, žurim. Ne žurim", rekao je Trump novinarima u zračnoj bazi Andrews, misleći na ključne kongresne izbore na polovini mandata koji će biti održani ove jeseni, gdje bi rat mogao biti ključno pitanje.

"Idealno bih želio vidjeti malo ubijenih ljudi, za razliku od mnogo", dodao je prije puta u Connecticut.

"Samo se pitam da li im je stalo do dobra ljudi, jer neke stvari koje rade meni znače da im nije stalo do dobra ljudi, a mora im biti stalo do dobra ljudi. Sada postoji mnogo bijesa u Iranu, jer ljudi veoma loše žive", rekao je Trump.

Ranije u srijedu, pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi stigao je u Teheran u svoju drugu posjetu Iranu u jednoj sedmici, izvijestio je iranski državni emiter IRIB. Nakon dolaska, Naqvi se sastao sa svojim iranskim kolegom Eskandarom Momenijem u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Pakistan je imao ključnu ulogu u posredničkim naporima za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana.

Na pitanje novinara da li je na istoj liniji po pitanju Irana kao izraelski premijer Benjamin Netanyahu, Trump je potvrdno odgovorio da jeste.

"On će uraditi šta god ja želim da uradi. On je veoma, veoma dobar čovjek", rekao je Trump.