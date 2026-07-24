Američki predsjednik izjavio da će štetu na brodovima, teretu ili povezanoj imovini "platiti iranski novac koji Sjedinjene Države imaju u svom posjedu"

Trump kazao da će štetu na brodovima u Hormuškom moreuzu platiti iz iranskih sredstava Američki predsjednik izjavio da će štetu na brodovima, teretu ili povezanoj imovini "platiti iranski novac koji Sjedinjene Države imaju u svom posjedu"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će Washington koristiti iranska sredstva koja su već u njihovom "posjedu" kako bi pokrio svaku štetu na brodovima ili teretu u Hormuškom moreuzu.

“Molim vas, neka ova izjava služi kao predstavljanje, do daljnjeg, da će od ovog trenutka pa nadalje, svaka i sva šteta nanesena brodovima, teretu ili bilo čemu u vezi s tim, biti plaćena iranskim novcem koji Sjedinjene Države imaju u svom posjedu i pod kontrolom”, rekao je Trump u izjavi objavljenoj na platformi Truth Social.

„Ove štete mogu biti veoma značajne, ali, ipak, ovo je poštena i pravična stvar“, dodao je on.

Trump nije precizirao izvor sredstava, ali milijarde dolara iranske imovine ostaju zamrznute pod američkim sankcijama.

SAD je od prošle sedmice izveo niz napada širom Irana, dok je Teheran odgovorio napadima na objekte i baze za koje kaže da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja u regionu.

Razmjena vatre je nastavljena uprkos okvirnom sporazumu uz posredovanje Pakistana koji su SAD i Iran potpisali u junu kako bi se okončao njihov rat koji je započeo u februaru i otvorio put za trajni mirovni sporazum.

Rat je povisio cijene energije i utjecao na transport kroz Hormuški moreuz, koji je kritična globalna naftna ruta.