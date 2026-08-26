Američki predsjednik je uslijed trgovinskog rata optužio Ottawu da decenijama iskorištava Washington, navodeći godišnji trgovinski deficit od 60 milijardi dolara i "nevjerovatne" carine

Trump Kanadu nazvao jednom od "najgorih zemalja" za pregovore Američki predsjednik je uslijed trgovinskog rata optužio Ottawu da decenijama iskorištava Washington, navodeći godišnji trgovinski deficit od 60 milijardi dolara i "nevjerovatne" carine

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je ponovo zaoštrio retoriku prema Kanadi, poručivši da je riječ o jednoj od "najgorih zemalja na svijetu" za poslovanje, javlja Anadolu.

"Decenijama su iskorištavali Sjedinjene Američke Države", rekao je Trump političkom komentatoru Glennu Becku.

Trump tvrdi da Ottawa naplaćuje "nevjerovatno visoke" carine američkoj robi i da se prema SAD-u ponaša kao da je riječ o kanadskoj pokrajini.

Istakao je i da SAD godišnje bilježi trgovinski deficit od 60 milijardi dolara (oko 51,5 milijardi eura) s Kanadom, poručivši da je vrijeme da se Kanadi pokaže da više ne može tako postupati.

Naveo je da SAD ne zavisi od kanadskih resursa, napominjući da iako gubitak pristupa određenoj robi može biti "malo nezgodan", Washington je može osigurati negdje drugdje.

Tvrdio je da je ponudio "prilično dobar dogovor" prije nedavnog prekida pregovora.

Verbalni napad uslijedio je nakon definitivne eskalacije bilateralnog trgovinskog rata.

SAD su 22. augusta uvele carine od 50 posto na razne kanadske proizvode, a još jedna carina od 50 posto na automobilski i čelični sektor predviđena je za 1. januar.

Kao odgovor, Kanada je najavila kontracarine u rasponu od 15 posto do 50 posto na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 27,6 milijardi kanadskih dolara (20 milijardi američkih dolara ili 17,16 milijardi eura) počevši od 8. septembra.