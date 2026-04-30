Trump kaže da se razgovori s Iranom nastavljaju telefonom Više ne letimo 18-satnim letovima svaki put kada želimo vidjeti komad papira, kaže američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se razgovori s Iranom sada vode telefonom.

"Sada razgovaramo s njima i više ne letimo 18-satnim letovima svaki put kada želimo vidjeti komad papira. Radimo to telefonski", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Iran i SAD održali su razgovore u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu 11. aprila, ali nisu uspjeli postići dogovor o okončanju rata koji je počeo 28. februara.

Pregovori su uslijedili nakon dvonedjeljnog primirja koje je posredovao Pakistan 8. aprila, a koje je kasnije produžio Trump, koji je otkazao planirano putovanje u Islamabad ovog vikenda od strane specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.

Trump je priznao da generalno preferira sastanke licem u lice.

„Uvijek volim susrete licem u lice, znate, smatram to boljim. Ali, kada morate letjeti 18 sati svaki put kada želite imati sastanak, a znate o čemu se radi na sastanku... to je smiješno“, rekao je.

Ponovio je da bi svaki sporazum zavisio od toga da li će Iran u potpunosti odustati od ambicija za razvoj nuklearnog oružja.