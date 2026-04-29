Trump kaže da se kralj Charles „slaže sa mnom“ oko stava o iranskom nuklearnom oružju Nikada nećemo dozvoliti tom protivniku da posjeduje nuklearno oružje, poručuje američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da kralj Charles III dijeli njegov stav o sprečavanju Irana da nabavi nuklearno oružje, javlja Anadolu.

Tokom državne večere upriličene u čast britanskog monarha, Trump se osvrnuo na tekuće tenzije na Bliskom istoku i američke operacije u regiji, rekavši da njegova administracija „trenutno obavlja malo posla na Bliskom istoku“ i da situacija „ide veoma dobro“.

Ustvrdio je da je Iran „vojno poražen“, ne navodeći dodatne detalje, te je ponovio protivljenje svoje administracije bilo kakvim iranskim nuklearnim kapacitetima.

„Vojno smo porazili tog konkretnog protivnika i nikada nećemo dozvoliti tom protivniku ikada – Charles se slaže sa mnom čak i više nego ja sam – nikada nećemo dozvoliti tom protivniku da posjeduje nuklearno oružje“, dodao je on.