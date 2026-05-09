Trump kaže da se hantavirus „ne prenosi lako, za razliku od COVID-a“ – Imamo veoma dobre ljude koji to proučavaju veoma pažljivo, kaže predsjednik SAD-a

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da se hantavirus „ne prenosi lako, za razliku od COVID-a“, nastojeći umiriti javnost dok se zdravstvene vlasti u više zemalja utrkuju da obuzdaju epidemiju povezanu s jednim kruzerom, javlja Anadolu.

„Čini se da stvari držimo pod veoma dobrom kontrolom. Oni veoma dobro poznaju taj virus. On postoji već dugo vremena, ne prenosi lako, za razliku od COVID-a, ali vidjet ćemo“, rekao je Trump novinarima prilikom odlaska iz Bijele kuće.

Predsjednik je kazao da su američke vlasti informisane i da pažljivo prate situaciju.

„Imamo veoma dobre ljude koji to proučavaju veoma pažljivo“, rekao je. „Nadamo se da je to istina.“

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) klasifikovali su izbijanje hantavirusa kao hitni odgovor „Nivoa 3“, što je najniži nivo aktivacije hitnih mjera, objavio je ABC News u četvrtak.

Epidemija, koja uključuje soj hantavirusa „Andes“, do sada je rezultirala s pet potvrđenih slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda, među putnicima povezanim s jednim putovanjem, prema zvaničnicima Svjetske zdravstvene organizacije.

Brod MV Hondius, koji prevozi približno 150 putnika i članova posade iz 23 nacionalnosti, isplovio je iz Argentine i prešao Atlantik prije nego što je prijavio klaster respiratornih oboljenja dok je plovio u blizini Zelenortskih ostrva.