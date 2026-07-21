Američki predsjednik navodi da Washington nema potvrdu da je Iran premjestio centrifuge u na planinu Pickaxe, upozorava da bi lokacija mogla biti pogođena „vrlo brzo“ i „vrlo snažno“

Trump kaže da SAD „nema interes“ za sastanak s Iranom dok Teheran ne bude spreman za „smislene“ razgovore Američki predsjednik navodi da Washington nema potvrdu da je Iran premjestio centrifuge u na planinu Pickaxe, upozorava da bi lokacija mogla biti pogođena „vrlo brzo“ i „vrlo snažno“

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u utorak da Washington „nema interes“ za sastanak s Iranom dok Teheran ne bude spreman za „smislene“ razgovore o nuklearnom programu.

Govoreći tokom sastanka s predsjednikom Libana Josephom Aounom u Ovalnom uredu, Trump je ustvrdio da je Iran „očajan“ za sastanak sa SAD-om, ali da još nije ponudio vrstu dijaloga kakvu Washington želi.

„Oni očajnički žele sastanak, a dok ne budu spremni razgovarati na smislen način, mi nemamo nikakav interes za to“, rekao je Trump.

Upitan da li je Iran premjestio nuklearne centrifuge na planinu Pickaxe, Trump je kazao: „Pa, mislim da možda jesu. Nemamo to zabilježeno.“

„Obično to ne bih rekao. Da mislim da oni mogu nešto učiniti po tom pitanju, nikada to ne bih rekao. Ali vrlo brzo ćemo pogoditi to područje, i to vrlo snažno“, dodao je