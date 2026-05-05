Predsjednik SAD-a tvrdi da je iranski nuklearni potencijal "uništen" dok vojska nadgleda zakopana postrojenja za obogaćivanje

Trump kaže da SAD mora "otputovati" u Iran kako bi zaplijenio nuklearni materijal Predsjednik SAD-a tvrdi da je iranski nuklearni potencijal "uništen" dok vojska nadgleda zakopana postrojenja za obogaćivanje

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da američke snage moraju provesti misiju u Iranu kako bi osigurale nuklearne resurse nakon zračnih bombardiranja koja su zakopala teheranska postrojenja za obogaćivanje.

"Sada ćemo primiti udarac, jer moramo otputovati u Iran da bismo preuzeli nuklearno oružje", rekao je Trump novinarima.

Izgleda da je mislio na 1.000 funti (453,6 kilograma) obogaćenog urana za koje se navodi da je zarobljeno ispod ruševina lokacija koje su ciljane tokom američko-izraelske ofanzive prošlog juna. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da je materijal "pod ruševinama" bez neposrednih planova za njegovo izvlačenje.

Američki predsjednik ustvrdio je da je Washington efektivno uništio nuklearne kapacitete Teherana.



„Uništili smo njihov nuklearni potencijal. Uništen je“, primijetio je, dodajući da bi Irancima trebale sedmice da dođu do materijala i da SAD „ne bi dozvolio da kopaju“ jer vojska vrši stalni nadzor.

Trump je tvrdio da Teheran prepoznaje da „nema šanse“, uprkos javnim tvrdnjama o suprotnom.



„Oni mi to kažu kada razgovaram s njima, a onda se pojave na televiziji i kažu kako im dobro ide“, tvrdio je.

„Ne vole da se igraju s nama. Uopšte im se ne sviđa“, rekao je Trump.