Trump kaže da pregovori s Iranom dobro napreduju u posljednja 24 sata, dogovor „vrlo moguć"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da su razgovori s Iranom bili „veoma dobri“ u protekla 24 sata, te da je dogovor o trajnom okončanju američko-izraelskog rata „vrlo moguć“, prenosi Anadolu.

Trump je rekao da Iran „jako želi postići dogovor“, ističući da svaki konačni sporazum mora osigurati da Iran ne može doći u posjed nuklearnog oružja.

„Oni žele postići dogovor. Imali smo veoma dobre razgovore u posljednja 24 sata i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor“, rekao je Trump u Ovalnom uredu. „Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, i oni su se s tim složili.“

Na pitanje postoji li utvrđeni rok do kojeg se dogovor mora postići, Trump je ustvrdio da „nikada ne postoji rok“.

Trump je ranije u intervjuu za američku televizijsku mrežu PBS rekao da sporazum mora uključivati to da Iran prebaci svoje zalihe visokoobogaćenog uranija direktno u SAD, te da bi morao zahtijevati od Teherana da prekine sve operacije u svojim podzemnim nuklearnim postrojenjima.

Iako je Trump izrazio optimizam da je rješenje „veoma blizu“, zadržao je oštro upozorenje: „Ako pristanu, sve je gotovo, a ako ne pristanu, mi bombardujemo.“



Predsjednik je izričito odbacio izvještaje da bi sporazum omogućio Iranu da zadrži obogaćivanje od 3,67 posto, rekavši da te odredbe nisu dio trenutnog okvira.

Iran je u srijedu saopštio da je prijedlog SAD-a prenesen uz posredovanje Pakistana i dalje pod razmatranjem, te da će Teheran saopštiti svoj konačni stav nakon što završi interne procjene.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je za iransku poluzvaničnu novinsku agenciju ISNA da se prijedlog SAD-a još uvijek ispituje i da će Iran prenijeti svoje zaključke pakistanskoj strani kada se proces razmatranja okonča.

ISNA je također izvijestila da su dijelovi sadržaja koji je objavio američki medij Axios u vezi s mogućim sporazumom između Teherana i Washingtona bili „medijska spekulacija“, te da iranski pregovarački tim ostaje fokusiran na pitanje „potpunog okončanja rata“.

Axios je izvijestio da su Iran i SAD blizu preliminarnog sporazuma o okončanju sukoba i postavljanju parametara za šire nuklearne pregovore.

Washington je očekivao odgovor od Teherana o nekoliko ključnih pitanja u roku od 48 sati, navodi se u izvještaju.

Iako konačan sporazum nije postignut, američki zvaničnici navodno smatraju ove pregovore najbližim što su dvije strane došle do početnog dogovora od početka sukoba.

Predloženi memorandum bi proglasio kraj rata i uspostavio pregovarački period od 30 dana za detaljniji sporazum.

Naredni pregovori bi se fokusirali na ponovno otvaranje tranzita kroz Hormuški moreuz, ograničavanje iranskog nuklearnog programa i ukidanje američkih sankcija.

Islamabad i Ženeva se razmatraju kao moguće lokacije za pregovore, izvijestio je Axios.

Prema nacrtu uslova, Iran bi pristao na moratorijum na obogaćivanje uranija, dok bi SAD postepeno ublažavale sankcije i oslobodile milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava.

Obje strane bi također ublažile ograničenja vezana za Hormuški moreuz, uključujući iranska ograničenja za brodarstvo i američku pomorsku blokadu.

Trajanje moratorijuma na obogaćivanje ostaje neriješeno. Iran je prvobitno predložio period od pet godina, dok je SAD tražio 20 godina.