Trump kaže da bi "šutnja" bila dobra usred izvještaja da je Iran obustavio pregovore

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da bi pozdravio period šutnje ako Iran obustavi indirektne mirovne pregovore s Washingtonom, javlja Anadolu.

"Mislim da previše pričamo ako želite znati istinu. Mislim da bi šutnja bila vrlo dobra", rekao je Trump za NBC News.

Pojasnio je da pauza u dijalogu ne znači nužno trenutni nastavak napada, ali se zakleo da će "održavati blokadu", opisujući je kao "komad čelika".

Američki predsjednik je napomenuo da može čekati "koliko god želi" jer Teheran "gubi bogatstvo" pod trenutnim ograničenjima.

Ove primjedbe slijede izvještaji poluzvanične agencije Tasnim da je Iran zaustavio razmjenu putem posrednika u znak protesta protiv izraelskih napada u Libanu.