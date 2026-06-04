Trump kaže da će SAD ukloniti iranski visokoobogaćeni uranijum u "skoroj budućnosti" Predsjednik SAD-a ponovio da Izrael "ne bi mogao da izvede" iranski rat bez pomoći SAD-a

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će SAD ukloniti visokoobogaćeni uranijum iz Irana u "skoroj budućnosti" i da su dvije zemlje blizu postizanja sporazuma.

"Ući ćemo u nekom trenutku u bliskoj budućnosti da uklonimo iranski visokoobogaćeni uranijum iz ruševina", rekao je Trump u srijedu za Financial Times, napominjući da će SAD to učiniti u koordinaciji s Teheranom.

Upitan da li je Iran pristao da SAD dobije uranijum, Trump je rekao da su se "složili", dodajući: "To je jedna od stvari o kojima razgovaramo. Veoma je precijenjena. Ja sam taj koji je to precijenio. Za mene je to važno. Za druge ljude to nije važno."

Što se tiče krhkog primirja između Izraela i Libana, Trump je rekao da još uvijek "pokušava odvojiti" to pitanje od svojih napora da postigne dogovor s Iranom. Teheran je tražio prekid izraelskih napada u Libanu kao uslov za dogovor o otvaranju Hormuškog moreuza.

Trump je također pohvalio izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kao "velikog partnera", dodajući da Izrael "ne bi mogao (iranski rat) bez nas, ne bi se mogao ni približiti... Trebali smo im i dobili su nas da im pomognemo".