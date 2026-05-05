Trump kaže da će razgovarati o Iranu s kineskim predsjednikom Xijem na predstojećem samitu Američki predsjednik hvali Xi Jinpingov "poštovan" stav uoči sastanka sredinom maja u Pekingu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će regionalni sukob s Iranom biti tema razgovora tokom njegovog planiranog samita s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom sredinom maja.

„Govoriću o tome; to će biti jedna tema, ali on je bio vrlo ljubazan po ovom pitanju“, rekao je Trump novinarima.

Napomenuo je da je, uprkos tome što Kina prima otprilike 60% svoje nafte kroz Hormuški moreuz, ostala „vrlo poštovana“ prema operacijama koje predvodi SAD u regiji.

„Kina nas nije izazvala. Oni nas ne izazivaju“, rekao je Trump, pripisujući saradnju svom ličnom odnosu s Xijem, kojeg je opisao kao „izuzetnog momka“.

Trump je naglasio da ekonomski odnos između dvije globalne sile ostaje profitabilan.



„Mnogo poslujemo s Kinom i zarađujemo mnogo novca“, rekao je. „Drugačije je nego što je nekada bilo.“

Posjeta na visokom nivou zakazana je za 14. i 15. maj u Pekingu. Samit je prvobitno bio planiran za april, ali je odgođen zbog rata s Iranom.