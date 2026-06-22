Svi su potpuno svjesni da će Iran pristati na velike inspekcije oružja kako bi osigurao 'nuklearnu iskrenost' dugo u budućnosti, kaže američki predsjednik

Trump kaže da će Iran prihvatiti velike inspekcije oružja kako bi osigurao "nuklearnu iskrenost" Svi su potpuno svjesni da će Iran pristati na velike inspekcije oružja kako bi osigurao 'nuklearnu iskrenost' dugo u budućnosti, kaže američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će Iran prihvatiti velike inspekcije oružja kao dio napora da osigura, kako je rekao, “nuklearnu iskrenost” u budućnosti.

"Svi su potpuno svjesni da će Iran pristati na velike inspekcije oružja kako bi osigurao 'nuklearnu iskrenost' dugo u budućnosti", rekao je Trump u objavi na platformi za društvene mreže Truth Social.

To je došlo nekoliko sati nakon što je potpredsjednik JD Vance rekao da su razgovori s Iranom u Burgenstocku u Švicarskoj proizveli "veoma dobru osnovu" za konačni sporazum i tvrdio da je Teheran pristao da dozvoli inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) povratak u zemlju.

Međutim, pozivajući se na izvor, iranska poluzvanična novinska agencija Fars demantovala je Vanceovu tvrdnju, rekavši da tokom nedavnih pregovora u Švicarskoj nije bilo razgovora o povratku inspektora IAEA u Iran.

Iran i SAD su 14. juna objavili da su postigli sporazum od 14 tačaka kroz pakistansko posredovanje, čiji je cilj okončanje četveromjesečnog rata, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i postavljanje okvira za nuklearne pregovore.

Memorandum je stupio na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.