Trump kaže da će Iran prihvatiti velike inspekcije oružja kako bi osigurao "nuklearnu iskrenost"

Rabia İclal Turan
22. juni 2026.•Ažuriranje: 22. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će Iran prihvatiti velike inspekcije oružja kao dio napora da osigura, kako je rekao, “nuklearnu iskrenost” u budućnosti.
"Svi su potpuno svjesni da će Iran pristati na velike inspekcije oružja kako bi osigurao 'nuklearnu iskrenost' dugo u budućnosti", rekao je Trump u objavi na platformi za društvene mreže Truth Social.
To je došlo nekoliko sati nakon što je potpredsjednik JD Vance rekao da su razgovori s Iranom u Burgenstocku u Švicarskoj proizveli "veoma dobru osnovu" za konačni sporazum i tvrdio da je Teheran pristao da dozvoli inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) povratak u zemlju.
Međutim, pozivajući se na izvor, iranska poluzvanična novinska agencija Fars demantovala je Vanceovu tvrdnju, rekavši da tokom nedavnih pregovora u Švicarskoj nije bilo razgovora o povratku inspektora IAEA u Iran.
Iran i SAD su 14. juna objavili da su postigli sporazum od 14 tačaka kroz pakistansko posredovanje, čiji je cilj okončanje četveromjesečnog rata, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i postavljanje okvira za nuklearne pregovore.
Memorandum je stupio na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.