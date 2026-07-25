Predsjednik SAD-a navodi da diplomatija ostaje moguća, ali upozorava da su SAD „spremne i naoružane“ ako vojna akcija postane neophodna

Trump još nije odlučio o pokretanju velikih napada, kaže da je Iran „najozbiljniji do sada“ u pregovorima sa SAD-om Predsjednik SAD-a navodi da diplomatija ostaje moguća, ali upozorava da su SAD „spremne i naoružane“ ako vojna akcija postane neophodna

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u petak da Iran pokazuje najveću ozbiljnost do sada u pregovorima sa SAD-om, ali da još nije donio odluku o pokretanju velikih vojnih napada na tu zemlju.

„Trenutno razgovaramo s njima. Mislim da postaju sve ozbiljniji kako dani prolaze, možda iz očiglednog razloga“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

„Mislim da su ozbiljni. Mislim da su daleko najozbiljniji do sada“, kazao je i dodao: „Ali to ne znači da ćemo postići dogovor. Vidjet ćemo šta će se desiti.“

Na pitanje da li je odlučio pokrenuti velike napade na Iran, Trump je odgovorio: „Ne, nisam.“

„Možemo to podići na mnogo viši nivo ako želimo, spremni smo za to… Spremni smo i potpuno naoružani“, rekao je.

„Postoje dva načina. Smatram da je to pametniji način, ali drugi je vjerovatno lakši“, dodao je Trump, aludirajući na diplomatiju i vojnu akciju.

Upitan da li su njegov specijalni izaslanik Steve Witkoff i zet-savjetnik Jared Kushner uključeni u razgovore s Iranom, Trump je rekao da su „svi“ uključeni, uključujući potpredsjednika JD Vancea i državnog sekretara Marca Rubija.

„Ovo je velika stvar. Oni ne mogu imati nuklearno oružje“, rekao je Trump.

„Uprkos svemu što se govori o izborima, ne žurim. Moramo to uraditi kako treba“, dodao je, referirajući se na američke međuizbore ove jeseni, za koje republikanski stratezi strahuju da bi nepopularni rat mogao koštati Trumpovu stranku mjesta u oba doma Kongresa.

Trump se lično ne nalazi na glasačkom listiću u novembru, ali ako demokrate preuzmu jedan ili oba doma, to bi mu moglo otežati upravljanje u posljednje dvije godine mandata.

Sjedinjene Američke Države su od prošle sedmice izvele niz napada širom Irana, kao odgovor na, kako navode, iranske napade na trgovačke brodove u Hormuškom moreuzu. Teheran je uzvratio napadima na objekte i baze za koje tvrdi da ih koristi američka vojska u više zemalja regiona.

Razmjena napada nastavljena je uprkos okvirnom sporazumu, uz posredovanje Pakistana, koji su SAD i Iran potpisali u junu s ciljem okončanja rata započetog u februaru i otvaranja puta ka trajnom mirovnom sporazumu.