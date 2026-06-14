Američki predsjednik je pozvao na prekid neprijateljstava u Libanu i upozorava da bi regionalni napadi mogli ugroziti sporazum s Teheranom

Trump: Izraelski napad na Bejrut nije se trebao dogoditi usred mirovnih pregovora s Iranom Američki predsjednik je pozvao na prekid neprijateljstava u Libanu i upozorava da bi regionalni napadi mogli ugroziti sporazum s Teheranom

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je kritikovao izraelski napad na Bejrut, ističući da se taj udar nije trebao dogoditi dok je Washington na pragu postizanja mirovnog sporazuma s Iranom.

"Jutrošnji napad na Bejrut nije se trebao dogoditi, posebno na ovako važan dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ocijenio je da je incident na koji je Izrael odgovorio bio "mali i beznačajan" te da nije bilo žrtava, pozvavši sve strane da odustanu od daljnjih akcija kako ne bi ugrozile diplomatski proces.

"Veoma smo blizu sporazuma koji će donijeti mir regionu, uključujući i Liban", rekao je, pozvavši na hitan prekid svih izraelskih napada u Libanu, kao i obustavu napada Hezbollaha.

"Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira, nemojmo to upropastiti", dodao je Trump, koji je ranije rekao da će sporazum biti potpisan u nedjelju.

Njegova reakcija uslijedila je nakon optužbi iz Teherana da Washington nema "volju ili sposobnost" da ispuni svoje obaveze, navodeći nastavak izraelskih napada u Libanu kao razlog za takvu ocjenu.