Američki predsjednik poručio novinarima da će se vratiti bacanju bombi ako se Teheran ne bude ponašao kako treba

Trump izjavio da sporazum s Iranom nije konačan, upozorio na moguće nove napade Američki predsjednik poručio novinarima da će se vratiti bacanju bombi ako se Teheran ne bude ponašao kako treba

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je dogovor najavljen ove sedmice s Iranom memorandum o razumijevanju te da i dalje može biti izmijenjen.

"Ako mi se ne bude sviđao, vratit ćemo se pucanju na njih", rekao je Trump novinarima tokom sastanka s egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem.

Upozorio je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti s bacanjem bombi na iransku teritoriju ukoliko se iranski lideri ne budu ponašali kako treba.

Washington i Teheran su u aprilu postigli privremeno primirje uz posredovanje Pakistana, prije nego što su u ponedjeljak objavili okvirni sporazum o okončanju sukoba. Očekuje se da će sporazum biti formalno potpisan u Švicarskoj u petak.