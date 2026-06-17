Trump izjavio da sporazum s Iranom nije konačan, upozorio na moguće nove napade

Muhammed Yasin Güngör
17. juni 2026.•Ažuriranje: 17. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je dogovor najavljen ove sedmice s Iranom memorandum o razumijevanju te da i dalje može biti izmijenjen.
"Ako mi se ne bude sviđao, vratit ćemo se pucanju na njih", rekao je Trump novinarima tokom sastanka s egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem.
Upozorio je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti s bacanjem bombi na iransku teritoriju ukoliko se iranski lideri ne budu ponašali kako treba.
Washington i Teheran su u aprilu postigli privremeno primirje uz posredovanje Pakistana, prije nego što su u ponedjeljak objavili okvirni sporazum o okončanju sukoba. Očekuje se da će sporazum biti formalno potpisan u Švicarskoj u petak.