Trump: Iranski obogaćeni uranijum bit će predat SAD-u ili uništen Američki predsjednik tvrdi da je dogovor o okončanju sukoba s Iranom blizu finalizacije, dok Pakistan i Kina pojačavaju diplomatske napore

Iranske zalihe obogaćenog uranijuma bit će ili prebačene u SAD "odmah" radi uništenja ili "uništene na licu mjesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji", rekao je u ponedjeljak američki predsjednik Donald Trump, javlja Anadolu.

"Obogaćeni uranijum (nuklearna prašina) bit će ili odmah predan Sjedinjenim Američkim Državama radi dopremanja kući i uništavanja ili, po mogućnosti, u saradnji i koordinaciji s Islamskom Republikom Iran, uništen na licu mjesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji, a Komisija za atomsku energiju ili njen ekvivalent bit će svjedok ovog procesa i događaja", rekao je Trump u objavi na Truth Social.

Vijest dolazi u trenutku kada su pregovori o sporazumu za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana pri samom kraju i očekuje se njegovo uskoro finaliziranje.

Ranije u ponedjeljak, načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, rekao je kineskom ministru vanjskih poslova Wang Yiju da je sporazum između SAD-a i Irana "blizu postizanja", prema kineskim državnim medijima, dok je Islamabad intenzivirao napore posredovanja između Teherana i Washingtona.

Munir je dao ove komentare tokom sastanka u Pekingu održanog uz službenu posjetu pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa Kini, objavio je China Daily, pozivajući se na kinesko Ministarstvo vanjskih poslova.

Munir je informisao Wanga o najnovijim dešavanjima u vezi s ulogom Pakistana u pregovorima usmjerenim na smirivanje tenzija između Irana i SAD-a.

Načelnik pakistanske vojske odletio je u Peking nakon prošlosedmičnog putovanja u Teheran, gdje je razgovarao s iranskim rukovodstvom.

Prema izvještaju, Munir je rekao da je Pakistan spreman "nastaviti ulagati sve napore" kako bi olakšao postizanje sporazuma i izrazio nadu da će Kina igrati veću ulogu u tom procesu.