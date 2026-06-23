Američki predsjednik kaže da će se deponovani novac koristiti isključivo za kupovinu američkog kukuruza, pšenice, medicinskih potrepština za rješavanje humanitarne krize

Trump: Iranska sredstva pod strogom kontrolom SAD-a, mogu se koristiti samo za hranu i lijekove Američki predsjednik kaže da će se deponovani novac koristiti isključivo za kupovinu američkog kukuruza, pšenice, medicinskih potrepština za rješavanje humanitarne krize

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će sva iranska sredstva koja izda američko ministarstvo finansija biti strogo kontrolisana i ograničena na kupovinu humanitarne robe američke proizvodnje, javlja Anadolu.

"Novac i/ili sankcije koje izdaje američko ministarstvo finansija ide u escrow, pod kontrolom SAD-a, i koristit će se za kupovinu hrane i medicinskih potrepština, isključivo iz Sjedinjenih Američkih Država", napisao je Trump na platformi za društvene mreže Truth Social.

Napomenuo je da će sredstva podržati američke poljoprivrednike kroz izvoz kukuruza, pšenice i soje, za koje tvrdi da su Iranu očajnički potrebni zbog humanitarne krize.

Direktiva je uslijedila nakon što je Ministarstvo finansija izdalo privremenu 60-dnevnu dozvolu za prodaju iranske nafte kao dio novog nuklearnog okvira.

U odvojenom postu, Trump je tvrdio da je rekordnih 19 miliona barela nafte proteklo kroz Hormuški moreuz u ponedjeljak, tvrdeći da cijene padaju i svijet postaje sigurniji.