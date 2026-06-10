Trump: Iran je predugo pregovarao o sporazumu i sada će morati platiti cijenu Izjava američkog predsjednika uslijedila nakon noćašnjih razmjena udara između iranskih i američkih snaga

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je Iran predugo pregovarao o sporazumu kojim bi bila okončana neprijateljstva između Washingtona i Teherana, upozorivši da će Iran morati platiti cijenu.

“Iranska vojska je potpuni i totalni haos. Veliki dio nje, poput njihove mornarice i zračnih snaga, više ni ne postoji, potpuno su poraženi. Iran samo priča, ali ništa ne poduzima“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

“Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV!!! Predugo su pregovarali o sporazumu koji bi za njih bio odličan, a sada će morati platiti cijenu“, dodao je.

Njegove izjave uslijedile su nakon noćašnjih razmjena udara između iranskih i američkih snaga, nakon nekoliko dana promjenjivih tenzija u regionu tokom kojih su Izrael i Iran razmjenjivali vojne napade prije nego što su se povukli.

CENTCOM je saopćio da su američki borbeni avioni gađali iranske sisteme protuzračne odbrane i radarske položaje u blizini Hormuškog moreuza kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske.

Korpus iranske revolucionarne garde saopćio je rano u srijedu da je pokrenuo odmazdne napade na 21 američki vojni cilj u zračnim i pomorskim bazama SAD-a širom regiona.