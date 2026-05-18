Američki predsjednik uporedio Teheran s tvrdoglavim poslovnim rivalom, navodeći da iranska strana šalje dokumente koji nemaju veze s dogovorenim uslovima

Trump: Iran žarko želi potpisati sporazum uprkos tome što stalno viče tokom pregovora Američki predsjednik uporedio Teheran s tvrdoglavim poslovnim rivalom, navodeći da iranska strana šalje dokumente koji nemaju veze s dogovorenim uslovima

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran stalno viče tokom razgovora s Washingtonom, dodajući da Teheran žarko želi potpisati sporazum, javlja Anadolu.

U intervjuu za njujorški magazin "Fortune", objavljenom u ponedjeljak, Trump je komentarisao pregovore koji se trenutno vode između SAD-a i Irana.

"Oni stalno viču", rekao je o Iranu.



"Mogu vam reći jednu stvar, umiru od želje da potpišu (sporazum). Ali oni naprave dogovor, a onda vam pošalju papir koji nema nikakve veze s dogovorom koji ste postigli. Ja kažem: 'Jeste li vi ljudi ludi'?"

Prema intervjuu, Trump je iransko rukovodstvo opisao na način kao da su više poput tvrdoglavog poslovnog rivala.

Tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran u februaru. Teheran je uzvratio udarima čije su mete bili Izrael, kao i američki saveznici u Zaljevu, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre je stupio na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli rezultirati trajnim sporazumom. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme.