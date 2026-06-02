- Za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini nominovan Ronald Johnson, za ambasadora u Srbiji predložen Michael Young, a pozicija ambasadora u Crnoj Gori namijenjena Peteru McCoyju

Trump imenovao nove ambasadore za zemlje regiona, čeka se potvrda Senata - Za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini nominovan Ronald Johnson, za ambasadora u Srbiji predložen Michael Young, a pozicija ambasadora u Crnoj Gori namijenjena Peteru McCoyju

Američka administracija zvanično je uputila Senatu novu listu nominacija za ključne diplomatske pozicije širom svijeta, a među predloženim kandidatima koji čekaju potvrdu gornjeg doma američkog Kongresa nalaze se i imenovanja za nekoliko zemalja regije Zapadnog Balkana, javlja Anadolu.

Tako je za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini nominovan Ronald Johnson iz Massachusettsa.

Kada je riječ o ostalim zemljama regije, za novog ambasadora u Srbiji predložen je Michael Young iz Utaha, dok je pozicija ambasadora u Crnoj Gori namijenjena Peteru McCoyju iz Južne Karoline.



Za diplomatsko predstavništvo SAD-a u Bugarskoj nominovan je Douglas Holder sa Floride.

Pored balkanskih zemalja, administracija Donalda Trumpa odredila je i Alexandera Aldena iz Virginije za novog američkog ambasadora u Azerbejdžanu.

Sve navedene nominacije proslijeđene su u parlamentarnu proceduru Senatu SAD-a, koji u narednom periodu treba provesti proceduru saslušanja i službenog potvrđivanja novih ambasadora prije njihovog stupanja na dužnost.