Trump i prva dama evakuisani nakon sigurnosnog incidenta na večeri u Washingtonu

Merve Berker
26 April 2026•Ažuriranje: 26 April 2026
Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump evakuisani su u subotu navečer s godišnje večere dopisnika Bijele kuće u Washingtonu nakon sigurnosnog incidenta tokom događaja.
Trump i visoki zvaničnici administracije, koji su sjedili za glavnim stolom, izvedeni su iz sale uz pratnju agenata Tajne službe u okviru pojačanih sigurnosnih mjera, dok su ostali gosti ostali u balskoj dvorani hotela u Washingtonu.
Kasnije je potvrđeno da su predsjednik i potpredsjednik JD Vance „sigurni i na sigurnom mjestu“.
Prema svjedocima, tokom događaja čuli su se glasni zvukovi.
„Sjedili smo i odjednom smo čuli glasno ‘bum bum bum’. Svi su se sakrili ispod stolova i nismo znali šta se dešava“, prenijela je novinarka NewsNationa Kellie Meyer.
Glavni sto je brzo uklonjen s pozornice u sklopu sigurnosnih mjera, dok su ostali gosti ostali u sali. Meyer je navela da je vidjela i članove kabineta kako napuštaju prostor uz pratnju osiguranja.
Za sada nema dodatnih informacija o prirodi incidenta niti o eventualnim povredama.
Voditeljica događaja Weija Jiang kasnije je obavijestila goste da će program biti nastavljen u kasnijem terminu.