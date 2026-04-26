Trump i prva dama evakuisani nakon sigurnosnog incidenta na večeri u Washingtonu Prijavljeni glasni zvukovi, gosti ostali u sali dok je vrh administracije izveden

Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump evakuisani su u subotu navečer s godišnje večere dopisnika Bijele kuće u Washingtonu nakon sigurnosnog incidenta tokom događaja.

Trump i visoki zvaničnici administracije, koji su sjedili za glavnim stolom, izvedeni su iz sale uz pratnju agenata Tajne službe u okviru pojačanih sigurnosnih mjera, dok su ostali gosti ostali u balskoj dvorani hotela u Washingtonu.

Kasnije je potvrđeno da su predsjednik i potpredsjednik JD Vance „sigurni i na sigurnom mjestu“.

Prema svjedocima, tokom događaja čuli su se glasni zvukovi.

„Sjedili smo i odjednom smo čuli glasno ‘bum bum bum’. Svi su se sakrili ispod stolova i nismo znali šta se dešava“, prenijela je novinarka NewsNationa Kellie Meyer.

Glavni sto je brzo uklonjen s pozornice u sklopu sigurnosnih mjera, dok su ostali gosti ostali u sali. Meyer je navela da je vidjela i članove kabineta kako napuštaju prostor uz pratnju osiguranja.

Za sada nema dodatnih informacija o prirodi incidenta niti o eventualnim povredama.

Voditeljica događaja Weija Jiang kasnije je obavijestila goste da će program biti nastavljen u kasnijem terminu.