Trump i Netanyahu imali "dug i dramatičan" telefonski razgovor usred napetosti oko Irana

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu imali su "dug i dramatičan" telefonski razgovor tokom noći, njihov drugi kontakt u samo nekoliko dana, objavio je u srijedu izraelski Kanal 12, prenosi Anadolu.

Nisu objavljeni detalji o razgovoru, ali je kanal okarakterizirao razgovore kao "duge i dramatične".

Navedeno je da je poziv uslijedio dok se čini da su dvojica lidera "na ivici odluke" u vezi s ratom u Iranu.

U nedjelju su Netanyahu i Trump razgovarali više od 30 minuta, a fokus je bio na "mogućnost obnavljanja borbi u Iranu", prema izraelskim medijima.

Nakon tog poziva, Trump je upozorio Iran na svom nalogu Truth Social da "sat otkucava" za Iran.

U ponedjeljak navečer, Trump je objavio da je odgodio napad planiran za utorak na Iran na zahtjev Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U objavi je dodao da je naložio Ministarstvu odbrane "da bude spremno da krene s potpunim, velikim napadom na Iran, bez prethodne najave, u slučaju da se ne postigne prihvatljiv dogovor."

Nakon zastoja u pregovorima uz posredovanje Pakistana, SAD je od 13. aprila nametnuo blokadu iranskih luka, uključujući i one koje se nalaze duž strateškog Hormuškog moreuza.

Iran je odgovorio zatvaranjem moreuza i zahtjevom da brodovi koordiniraju prolaz s Teheranom, usred straha da bi se primirje koje je na snazi ​​od 8. aprila moglo raspasti ako se ne postigne dogovor o okončanju rata koji je počeo u februaru.