Američki predsjednik kaže da planira podijeliti dokument o mirovnom sporazumu s Iranom s medijima „za nekoliko dana“

Trump: Hormuški tjesnac od petka trajno otvoren i besplatan za sve brodove Američki predsjednik kaže da planira podijeliti dokument o mirovnom sporazumu s Iranom s medijima „za nekoliko dana“

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će Hormuški tjesnac biti potpuno ponovo otvoren do petka i da će trajno ostati otvoren za plovidbu bez naplate naknada (putarina), prenosi Anadolu.

Govoreći novinarima na sastanku s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom u Francuskoj, Trump je rekao: „Imat ćemo ga (Hormuški tjesnac) potpuno otvorenog do petka.“

„Brodovi počinju da se kreću lijepo, nafta počinje da teče, a cijene ubrzano padaju. Berza ubrzano raste, dešava se mnogo dobrih stvari, i što je najvažnije, Iran neće imati nuklearno oružje“, kazao je Trump.

On je naveo da će ovaj plovni put „biti otvoren bez naplate naknada, i to besplatno i nakon 60 dana“, dodajući: „Kada se otvori trajno, bit će bez naplate naknada.“

Američki predsjednik je obećao da će s medijima podijeliti dokument o mirovnom sporazumu postignutom s Iranom „za nekoliko dana“.

„Ne samo da ću ga objaviti, vjerovatno ću održati konferenciju za novinare i pročitati vam ga riječ po riječ, kako bi ga štampa tačno prenijela, jer je to veoma važan dokument“, rekao je on.

Trump je također kazao da namjerava poslati sporazum s Iranom Kongresu na razmatranje, rekavši: „Sviđa mi se ta ideja... Pošaljite to Kongresu, molim vas.“

Dodao je da ako sporazum ne bude odobren, „pustimo ih (iransku stranu) da imaju nuklearno oružje“, navodeći da će demokrate „poludjeti“.

Američki predsjednik je također izjavio da će uklanjanje iranskog obogaćenog uranijuma nakon američkih napada na tu zemlju biti „veoma težak iskop (ekskavacija)“, dodajući da samo SAD i „vjerovatno Kina“ imaju sposobnost da to izvedu.