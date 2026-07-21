Izraelski zvaničnici smatraju da bi šira američka vojna kampanja mogla potaknuti Iran na direktne napade na Izrael

Trump bi mogao proširiti napade na Iran, Izrael se priprema za moguću odmazdu Izraelski zvaničnici smatraju da bi šira američka vojna kampanja mogla potaknuti Iran na direktne napade na Izrael

Izraelski zvaničnici smatraju da se američki predsjednik Donald Trump priprema za značajno proširenje vojne kampanje protiv Irana, što bi, prema njihovim procjenama, moglo izazvati direktnu iransku odmazdu protiv Izraela, objavili su u utorak lokalni mediji.

List “Jerusalem Post“, pozivajući se na dvojicu izraelskih zvaničnika, navodi da bi proširena američka kampanja mogla biti usmjerena na stratešku infrastrukturu i visoke iranske zvaničnike.

Kako navodi isti izvor, izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je u ponedjeljak navečer šestosatni sigurnosni sastanak s ministrima i visokim vojnim zvaničnicima kako bi razmotrio razvoj situacije.

Tokom sastanka Netanyahu je nakratko izašao kako bi telefonom razgovarao s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom, rekao je jedan izraelski zvaničnik za ovaj dnevni list.

Prema izvještaju, Američka centralna komanda (CENTCOM) ušla je u 11. uzastopni dan napada na Iran, a izvor upoznat s operacijom tvrdi da je u prethodnih deset dana pogođeno približno 1.000 ciljeva.

Trump je u utorak izjavio da Iran očajanički želi da započne razgovore te upozorio da Teheran “još nije vidio najgore“.

Također je najavio da će Sjedinjene Američke Države vrlo uskoro izvesti napad na područje planine Pickaxe, u blizini postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu, u centralnom Iranu.

“Obično to ne bih rekao. Da mislim da oni mogu nešto učiniti po tom pitanju, nikada to ne bih rekao. Ali ćemo vrlo uskoro snažno napasti to područje“, kazao je Trump.

“Jerusalem Post“ navodi da se u tom području nalazi snažno utvrđeni kompleks duboko ukopanih tunela.

Jedan izvor rekao je listu da su izgledi za diplomatsko rješenje sada gotovo nepostojeći, dok je drugi zvaničnik upozorio da je Trump i ranije u posljednjem trenutku mijenjao svoje odluke te da bi to mogao učiniti i ovaj put.

Sjedinjene Američke Države intenzivirale su napade na Iran od prošle sedmice, dok je Teheran uzvratio napadima na objekte i baze za koje tvrdi da ih koristi američka vojska u više zemalja regije.

Razmjena napada između SAD-a i Irana traje uprkos memorandumu o razumijevanju, postignutom uz posredovanje Pakistana i potpisanom u junu, čiji je cilj bio okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.