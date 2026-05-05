Trump bi mogao posjetiti Grčku tokom 2026. godine Ambasadorica kaže da se očekuje da visoki američki zvaničnici također posjete Grčku ove godine

Američki predsjednik Donald Trump mogao bi posjetiti Grčku 2026. godine, izjavila je u utorak američka ambasadorica u Grčkoj, prenosi Anadolu.

Američka ambasadorica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle je tokom gostovanja na javnom servisu ERT rekla: „Ne mogu vam reći da li dolazi ovog ljeta jer se mnogo toga dešava, ali on će doći u Grčku ove godine.“

Također je navela da se ove godine očekuju i posjete ministra odbrane Petea Hegsetha i državnog sekretara Marca Rubija.

Guilfoyle je pohvalila „dinamične i duboke“ odnose između Atene i Washingtona.