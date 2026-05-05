Trump bi mogao posjetiti Grčku tokom 2026. godine

Ahmet Gençtürk
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Američki predsjednik Donald Trump mogao bi posjetiti Grčku 2026. godine, izjavila je u utorak američka ambasadorica u Grčkoj, prenosi Anadolu.
Američka ambasadorica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle je tokom gostovanja na javnom servisu ERT rekla: „Ne mogu vam reći da li dolazi ovog ljeta jer se mnogo toga dešava, ali on će doći u Grčku ove godine.“
Također je navela da se ove godine očekuju i posjete ministra odbrane Petea Hegsetha i državnog sekretara Marca Rubija.
Guilfoyle je pohvalila „dinamične i duboke“ odnose između Atene i Washingtona.