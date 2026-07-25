Američko Ministarstvo energetike i Rijad bili iznenađeni promjenom odluke, prenosi CNN pozivajući se na izvore

Trump američko-saudijskom nuklearnom sporazumu dodao i uslov pristupanja Abrahamovim sporazumima Američko Ministarstvo energetike i Rijad bili iznenađeni promjenom odluke, prenosi CNN pozivajući se na izvore

Američki predsjednik Donald Trump iznenada je dodao novi uslov američko-saudijskom sporazumu o civilnoj nuklearnoj saradnji manje od 24 sata nakon što je potpisan, zahtijevajući od Rijada da se pridruži Abrahamovim sporazumima, prenijeli su američki mediji u petak.

CNN je, pozivajući se na izvore, objavio da je Trump bio „ljut“ jer je ministar energetike Chris Wright objavio sporazum bez prethodnog obavještavanja predsjednika, a njegova reakcija se dodatno pojačala nakon kritičkih izvještaja na Fox Newsu i na uredničkim stranicama Wall Street Journala.

Dva izraelska izvora rekla su za CNN da je premijer Benjamin Netanyahu pokušao utjecati na sporazum, iako je Bijela kuća negirala da su Trump i Netanyahu razgovarali o tom pitanju.

Sporazum o nuklearnoj saradnji potpisan je u srijedu u Ministarstvu energetike SAD-a u Washingtonu između Wrighta i njegovog saudijskog kolege, koji je učestvovao putem videoveze iz Rijada.

U saopćenju američkog Ministarstva energetike nije bilo spomena Abrahamovih sporazuma niti bilo kakvih primjedbi na mogućnost saudijskog obogaćivanja uranija.

Trump je promijenio stav u četvrtak objavom na platformi Truth Social, navodeći da će nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom biti uslovljen pridruživanjem Rijada Abrahamovim sporazumima.

„Neće biti obogaćivanja materijala“, dodao je Trump.

Upitan da li je Wright objavio sporazum prije nego što je za to dobio odobrenje, Trump je novinarima u Ovalnom uredu odgovorio: „Ne, niko nije preduhitrio objavu.“

„Oni i drugi nisu željeli to učiniti zbog problema koji su imali s Iranom. Taj problem više nemate“, rekao je Trump.

„To je dvosmjerna ulica i smatramo da je veoma važna za budućnost Bliskog istoka. Abrahamovi sporazumi bili su nevjerovatno uspješni“, dodao je američki predsjednik.