Trump šalje Witkoffa i Kushnera u Pakistan na pregovore s iranskim ministrom vanjskih poslova Razgovori su planirani da počnu ovog vikenda, potpredsjednik JD Vance neće učestvovati, jer neće prisustvovati ni šef iranskog parlamenta

Predsjednik SAD-a Donald Trump šalje svog specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa i savjetnika Jareda Kushnera u Pakistan na razgovore s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem, prema izvještaju objavljenom u petak.

Razgovori su planirani da počnu ovog vikenda, izvijestio je CNN, pozivajući se na dva anonimna američka zvaničnika.

Potpredsjednik JD Vance neće učestvovati, jer predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, kojeg Trumpova administracija smatra Vanceovim ekvivalentom, neće prisustvovati, javlja CNN.

Ipak, Vance će biti spreman da otputuje u Islamabad ukoliko bude dovoljno zamaha u razgovorima, rekli su zvaničnici. Članovi njegovog osoblja će biti prisutni u američkoj delegaciji tokom razgovora.

Araghchi treba da u petak navečer započne regionalnu turneju koja počinje u Pakistanu prije putovanja u Oman i Rusiju.

"Svrha mojih posjeta je da se blisko koordiniramo s našim partnerima o bilateralnim pitanjima i da se konsultujemo o regionalnim dešavanjima. Naši susjedi su naš prioritet", napisao je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Prije objave, Teheran i Islamabad bili su uključeni u intenzivnu diplomatiju. Araghchi je imao telefonski poziv s pakistanskim ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom, razgovarajući o regionalnim dešavanjima, primirju i tekućim diplomatskim naporima.

On je također imao odvojene razgovore sa načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom, iako detalji nisu objavljeni. Na osnovu ovih kontakata, izvori iz pakistanske vlade rekli su Anadolu da se očekuje da Araghchi stigne u Islamabad u petak.

Pakistan pojačava napore da oživi drugu rundu razgovora između Irana i SAD-a. Izvori su rekli da bi razgovori s Teheranom mogli otvoriti put za obnovljene pregovore nakon prve runde direktnih razgovora održanih u Islamabadu 11–12. aprila.

Ti razgovori su uslijedili nakon što je Pakistan posredovao u dvosedmičnom primirju 8. aprila, koje je kasnije produžio Trump bez određenog vremenskog okvira. Ovi događaji dolaze u jeku stalnih tenzija od izbijanja rata 28. februara, uz napore usmjerene na postizanje šireg sporazuma za okončanje neprijateljstava.