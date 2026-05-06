Trump čeka da vidi hoće li Iran pristati na „zadovoljavajući“ dogovor o okončanju rata Veoma dobro stojimo u Iranu. Sve ide veoma glatko i vidjet ćemo šta će se desiti, kaže američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump zauzeo je u srijedu stav čekanja po pitanju napora da se posreduje u trajnom okončanju rata koji je s Izraelom započeo protiv Irana, rekavši da čeka da vidi hoće li Teheran pristati na „zadovoljavajući“ pakt, javlja Anadolu.

„Veoma dobro stojimo u Iranu. Sve ide veoma glatko i vidjet ćemo šta će se desiti. Oni žele postići dogovor, žele pregovarati“, rekao je Trump na događaju u Bijeloj kući organizovanom u čast majki američkih vojnika.

„Vidjet ćemo hoće li moći postići dogovor koji je za nas zadovoljavajući ili ne. To uveliko imamo pod kontrolom“, dodao je on.

Trump je ranije u intervjuu za američku televizijsku mrežu PBS rekao da sporazum mora uključivati to da Iran prebaci svoje zalihe visokoobogaćenog uranija direktno u SAD, te da bi morao zahtijevati od Teherana da prekine sve operacije u svojim podzemnim nuklearnim postrojenjima.

Iako je Trump izrazio optimizam da je rješenje „veoma blizu“, zadržao je oštro upozorenje: „Ako pristanu, sve je gotovo, a ako ne pristanu, mi bombardujemo.“



Predsjednik je izričito odbacio izvještaje da bi sporazum omogućio Iranu da zadrži obogaćivanje od 3,67 posto, rekavši da te odredbe nisu dio trenutnog okvira.

Iran je u srijedu saopštio da je prijedlog SAD-a prenesen uz posredovanje Pakistana i dalje pod razmatranjem, te da će Teheran saopštiti svoj konačni stav nakon što završi interne procjene.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je za iransku poluzvaničnu novinsku agenciju ISNA da se prijedlog SAD-a još uvijek ispituje i da će Iran prenijeti svoje zaključke pakistanskoj strani kada se proces razmatranja okonča.

ISNA je također izvijestila da su dijelovi sadržaja koji je objavio američki medij Axios u vezi s mogućim sporazumom između Teherana i Washingtona bili „medijska spekulacija“, te da iranski pregovarački tim ostaje fokusiran na pitanje „potpunog okončanja rata“.

Axios je izvijestio da su Iran i SAD blizu preliminarnog sporazuma o okončanju sukoba i postavljanju parametara za šire nuklearne pregovore.

Washington je očekivao odgovor od Teherana o nekoliko ključnih pitanja u roku od 48 sati, navodi se u izvještaju.

Iako konačan sporazum nije postignut, američki zvaničnici navodno smatraju ove pregovore najbližim što su dvije strane došle do početnog dogovora od početka sukoba.

Predloženi memorandum bi proglasio kraj rata i uspostavio pregovarački period od 30 dana za detaljniji sporazum.

Naredni pregovori bi se fokusirali na ponovno otvaranje tranzita kroz Hormuški moreuz, ograničavanje iranskog nuklearnog programa i ukidanje američkih sankcija.

Islamabad i Ženeva se razmatraju kao moguće lokacije za pregovore, izvijestio je Axios.

Prema nacrtu uslova, Iran bi pristao na moratorijum na obogaćivanje uranija, dok bi SAD postepeno ublažavale sankcije i oslobodile milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava.

Obje strane bi također ublažile ograničenja vezana za Hormuški moreuz, uključujući iranska ograničenja za brodarstvo i američku pomorsku blokadu.

Trajanje moratorijuma na obogaćivanje ostaje neriješeno. Iran je prvobitno predložio period od pet godina, dok je SAD tražio 20 godina.