Agencija tvrdi da je osoblje zarobljeno nakon napada koji je izveden tokom spasilačke misije

Trojica pripadnika libanske civilne zaštite zarobljena pod ruševinama nakon izraelskog napada Agencija tvrdi da je osoblje zarobljeno nakon napada koji je izveden tokom spasilačke misije

Libanska civilna zaštita saopštila je u utorak navečer da su tri njena člana zarobljena pod ruševinama nakon izraelskog napada tokom spasilačke misije u južnom Libanu.

"Pripadnici civilne zaštite bili su meta napada dok su provodili spasilačku i medicinsku misiju za ljude povrijeđene u izraelskom zračnom napadu u gradu Majdal Zoun", navodi se u saopštenju agencije.

Izrael je nastavio napade u Libanu uprkos privremenom prekidu vatre.

Američki predsjednik Donald Trump prvi put je 17. aprila najavio desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana, prije nego što je u četvrtak rekao da će biti produžen za tri sedmice.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je najmanje 2.534 ljudi, ranjeno 7.863 drugih, a raseljeno je više od 1,6 miliona ljudi.