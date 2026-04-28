Trojica pripadnika libanske civilne zaštite zarobljena pod ruševinama nakon izraelskog napada

Serdar Dincel
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Libanska civilna zaštita saopštila je u utorak navečer da su tri njena člana zarobljena pod ruševinama nakon izraelskog napada tokom spasilačke misije u južnom Libanu.
"Pripadnici civilne zaštite bili su meta napada dok su provodili spasilačku i medicinsku misiju za ljude povrijeđene u izraelskom zračnom napadu u gradu Majdal Zoun", navodi se u saopštenju agencije.
Izrael je nastavio napade u Libanu uprkos privremenom prekidu vatre.
Američki predsjednik Donald Trump prvi put je 17. aprila najavio desetodnevni prekid vatre između Izraela i Libana, prije nego što je u četvrtak rekao da će biti produžen za tri sedmice.
Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima od 2. marta ubijeno je najmanje 2.534 ljudi, ranjeno 7.863 drugih, a raseljeno je više od 1,6 miliona ljudi.