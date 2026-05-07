Trojica Kanađana u samoizolaciji nakon potencijalne izloženosti hantavirusu na kruzeru

Trojica Kanađana su u samoizolaciji nakon što su potencijalno bili izloženi izbijanju hantavirusa na kruzeru, saopštile su u četvrtak ministrica zdravstva Marjorie Michel i ministrica vanjskih poslova Anita Anand.

"Možemo potvrditi da su se dvojica Kanađana koja su bila na brodu vratila kući prije nego što je izbijanje prvi put identifikovano, zajedno s jednim Kanađaninom koji nije bio na brodu, međutim, bio je na istom letu i možda je došao u kontakt sa osobom sa simptomima", navodi se u saopštenju kanadskih zvaničnika, objavljenom na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u.

Napominjući da kanadska vlada reaguje na izbijanje u bliskoj koordinaciji s domaćim i međunarodnim partnerima, u saopštenju se potvrđuje da Svjetska zdravstvena organizacija ne smatra treću osobu visokorizičnim bliskim kontaktom.

„Sva trojica su asimptomatska, dobili su upute za samoizolaciju i lokalne vlasti ih prate zbog razvoja simptoma“, dodaje se u saopštenju.

Kanada je najavila formiranje Strateškog tima za odgovor kako bi se osigurao „koordiniran, vladin pristup ovom pitanju“.

„Pored kontaktiranja četvorice Kanađana na brodu, konzularna podrška je trenutno na putu za Kanarska ostrva kako bi pratila proces iskrcavanja Kanađana i osigurala da se poštuju svi protokoli javnog zdravlja“, dodaje se.

Brod MV Hondius, koji je prevozio 150 putnika, pogođen je izbijanjem hantavirusa kod obale Zelenortskih Ostrva, a prijavljena su tri smrtna slučaja.

Holandski kruzer bio je na sedmodnevnom polarnom krstarenju od Argentine do Antarktika prije nego što je otplovio prema Zelenortskim Ostrvima.