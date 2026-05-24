Troje volontera Crvenog križa među prvim poznatim žrtvama ebole u DR Kongu Smatra se da su se žrtve zarazile na dužnosti prilikom rukovanja tijelima u okviru humanitarne misije koja nije bila povezana s ebolom

Tri volontera Crvenog križa preminula su od ebole u istočnoj provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo, prema saopćenju objavljenom u subotu, i oni su prve poznate žrtve najnovijeg izbijanja bolesti.

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) saopćila je da je duboko ožalošćena smrću volontera.

Volonteri identificirani kao Ajiko Chandiru Viviane, Sezabo Katanabo i Alikana Udumusi Augustin preminuli su između 5. i 16. maja u lokalnoj podružnici Mongbwalu u teritoriji Djugu, dok su hrabro i humano služili svojim zajednicama.

Vjeruje se da su se preminuli zarazili ebolom na dužnosti prilikom rukovanja tijelima u okviru humanitarne misije koja nije bila povezana s virusom.

"U vrijeme intervencije zajednica nije bila svjesna izbijanja bolesti virusa ebole, a izbijanje još nije bilo ni identifikovano. Oni su među prvim poznatim žrtvama zaraze", dodaje IFRC.

IFRC i Crveni križ Konga, zajedno s Međunarodnim komitetom Crvenog križa (ICRC), saopćili su da ostaju posvećeni podršci pogođenim zajednicama i jačanju odgovora na izbijanje epidemije.

Kongo bilježi porast slučajeva ebole od kada je izbijanje proglašeno 15. maja u provinciji Ituri.

Bolest se proširila na provincije Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, prijavljeno je oko 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda.

U Kongo je potvrđeno najmanje 82 slučaja i sedam smrtnih slučajeva.

Tri nova slučaja povezana s Kongom prijavljena su u subotu u Ugandi, čime je ukupan broj potvrđenih slučajeva u trenutnom izbijanju porastao na pet, saopćilo je Ministarstvo zdravlja.

Vlada Konga je u subotu objavila privremenu obustavu komercijalnih, privatnih i specijalnih letova ka i iz Bunije u provinciji Ituri, u pokušaju da obuzda širenje virusa.