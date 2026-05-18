Troje ubijenih i 10 povrijeđenih u novim izraelskim zračnim napadima na Liban uprkos primirju

Najmanje tri osobe su ubijene, a 10 ih je povrijeđeno u ponedjeljak u novim izraelskim zračnim napadima na Liban uprkos važećem sporazumu o primirju, prema navodima libanskih vlasti i državnih medija.

U izraelskom napadu na istočni grad Douris u distriktu Baalbek, ubijena su dva Palestinca, uključujući djevojčicu, dok su žena i dijete povrijeđeni, saopćilo je libansko Ministarstvo zdravstva.

Državna novinska agencija NNA javila je da je izraelski napad na južni grad Maarakeh u distriktu Tyre usmrtio jednu osobu i ranio osam drugih.

Izraelski ratni avioni izveli su i napade na Siddiqine u distriktu Tyre, područje al-Khashna u Qani i grad Deir Antar u distriktu Bint Jbeil, navodi agencija.

Drugi izraelski napad na Qanu pogodio je kuću u naselju al-Khashna i potpuno je sravnio sa zemljom, javlja NNA.

Agencija je dodala da su izraelski avioni također gađali stambene zgrade u gradu Deir Aames u Tyreu u tri uzastopna vala napada.

Ranije u ponedjeljak izraelski ratni avioni gađali su više kuća u području al-Qalaa između gradova Harouf i Doueir i tom prilikom ih uništili, navodi se u izvještaju.

Napadi su izvedeni uprkos primirju koje je uz posredovanje SAD-a objavljeno 17. aprila, a kasnije produženo do početka jula.

Od 2. marta izraelski napadi na Liban usmrtili su gotovo 3.000 ljudi, ranili više od 9.000 i raselili više od 1,6 miliona osoba, odnosno oko petine stanovništva zemlje, prema podacima libanskih zvaničnika.