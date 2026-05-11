Troje turista pronađeno mrtvo u Norveškoj nakon nestanka broda Vjeruje se da se brod prevrnuo

Potvrđeno je da su u ponedjeljak poginula tri turista nakon što je njihov rekreacijski brod nestao preko noći kod općine Smola u norveškom okrugu Nordmore, objavila je televizija NRK, javlja Anadolu.

Troje turista prijavljeno je kao nestalo nakon što su išli na pecanje s grupom i nisu se na vrijeme vratili na dogovorenu lokaciju.

Pokrenuta je potraga, a lokalne vlasti su kasnije potvrdile njihovu smrt, dok njihova nacionalnost nije objavljena, prema izvještaju.

Vjeruje se da se brod prevrnuo.



