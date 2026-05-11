Troje turista pronađeno mrtvo u Norveškoj nakon nestanka broda

İlayda Çakırtekin
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Potvrđeno je da su u ponedjeljak poginula tri turista nakon što je njihov rekreacijski brod nestao preko noći kod općine Smola u norveškom okrugu Nordmore, objavila je televizija NRK, javlja Anadolu.
Troje turista prijavljeno je kao nestalo nakon što su išli na pecanje s grupom i nisu se na vrijeme vratili na dogovorenu lokaciju.
Pokrenuta je potraga, a lokalne vlasti su kasnije potvrdile njihovu smrt, dok njihova nacionalnost nije objavljena, prema izvještaju.
Vjeruje se da se brod prevrnuo.