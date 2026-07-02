Policija istražuje sumnjivi napad kvadrokoptera u okrugu Bajaur usred sve većeg broja incidenata povezanih s dronovima duž sjeverozapadne granice

Troje poginulih u napadu dronom na sjeverozapadu Pakistana Policija istražuje sumnjivi napad kvadrokoptera u okrugu Bajaur usred sve većeg broja incidenata povezanih s dronovima duž sjeverozapadne granice

Tri člana iste porodice, uključujući dvoje djece, ubijena su, a osmero je povrijeđeno nakon što je dron kvadrokopter bacio eksplozivnu napravu na kuću u sjeverozapadnoj pakistanskoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, saopćila je policija u četvrtak.

Napad se dogodio kasno u srijedu u blizini područja Dama Dola u War Mamund tehsilu u okrugu Bajaur, na granici s Afganistanom.

Saeed Ur Rahman, zamjenik načelnika okružne policije, rekao je za Anadolu telefonom da su tri osobe poginule, a osam ranjeno u eksploziji. Žrtve su pripadale istoj porodici, rekao je.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila ko stoji iza napada i prikuplja forenzičke dokaze sa tog mjesta. Vlasti tek treba da identifikuju počinioce niti da potvrde porijeklo za koje se sumnja da je dron.

Najnoviji incident dolazi usred rastuće zabrinutosti zbog niza navodnih napada dronovima u Bajauru posljednjih mjeseci.

U nedjelju je u ovom okrugu u napadu dronom ubijeno dijete i povrijeđena žena. U maju su dva školarca ubijena nakon što je dron kvadrokopter navodno udario u brdsko područje Bajaura.

Napad je također uslijedio nakon oštrog porasta tenzija između Pakistana i susjednog Afganistana.

Pakistanska vojska je u srijedu saopćila da je oborila četiri rudimentarne bespilotne letjelice koja su navodno lansirane iz Afganistana, dok je Kabul rekao da je izveo zračne napade na, kako je opisala, skrovišta eterorističe organizacije ISIS unutar Pakistana.

Islamabad je više puta optuživao Afganistan da dozvoljava "terorističkim" grupama da djeluju sa njegove teritorije, što Kabul negira.