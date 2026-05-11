Troje poginulih, 50 evakuisano nakon požara u zgradi na jugoistoku Francuske

İlayda Çakırtekin
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Tri osobe su poginule, a 50 stanovnika je evakuisano nakon što je u ponedjeljak izbio požar u stambenoj zgradi u predgrađu Lyona na jugoistoku Francuske, objavila je lokalna televizija BFM TV, javlja Anadolu.
Jedna od žrtava je muškarac koji je skočio s gornjeg sprata kako bi pobjegao od plamena. Četrnaest osoba se osjećalo loše zbog udisanja dima, ali nije prijavljeno da su u životnoj opasnosti.
Požar je izbio u ponedjeljak ujutro u sedmospratnoj zgradi u općini Decines, a kasnije su ga ugasili vatrogasci.
Tužilaštvo u Lyonu saopćilo je da je otvorena istraga o mogućim optužbama koje uključuju "štetu uzrokovanu opasnim sredstvima koja je rezultirala smrću, namjerno ubistvo od strane organizirane grupe i učešće u kriminalnom udruženju s ciljem počinjenja zločina".
Vlasti nisu isključile kriminalni uzrok.
Prema BFM TV-u, u tom susjedstvu su se posljednjih sedmica ponavljali akti zastrašivanja povezani s trgovinom drogom, uključujući i podmetanje požara.