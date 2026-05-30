Operacija izvlačenja tijela u toku nakon nesreće u blizini prijevoja Denali na planini McKinley na Aljasci, prenose mediji

Troje latvijskih alpinista poginulo, jedan spašen nakon pada na najvišem vrhu Sjeverne Amerike Operacija izvlačenja tijela u toku nakon nesreće u blizini prijevoja Denali na planini McKinley na Aljasci, prenose mediji

Troje latvijskih alpinista je poginulo, a jedan je spašen nakon pada u blizini prijevoja Denali na planini McKinley na Aljasci, najvišem vrhu Sjeverne Amerike, javili su mediji u petak, pozivajući se na Službu nacionalnih parkova SAD-a, prenosi Anadolu.

Nesreća se dogodila na nadmorskoj visini od oko 18.200 stopa (5.547 metara) na planini koja se uzdiže do otprilike 20.310 stopa (6.190 metara), navodi CBS News.

Timovi za potragu i spašavanje iz Nacionalnog parka i rezervata Denali spasili su jednog alpinistu iz kotline na oko 17.200 stopa (5.243 metra) u četvrtak oko 16 sati po lokalnom vremenu.

Zbog uslova na terenu, helikopter nije mogao sletjeti, već je umjesto toga izveo „izvlačenje dugim užetom“ (long-line extraction), saopštila je služba parka.

Preživjeli je prevezen u bazni kamp Kahiltna prije nego što je helikopterom hitne pomoći prebačen u bolnicu.

Letonski alpinistički savez potvrdio je da su tri člana letonske ekspedicije izgubila život u ovoj nesreći.

„Ovo je neizrecivo bolan, nenadoknadiv gubitak za cijelu porodicu letonskih planinara“, saopštila je ova baltička grupa.

Četiri alpinista koja su pala bili su dio sedmoročlanog tima.

Preostala tri člana pružila su pomoć nakon nesreće, a kasnije su se vratila u visinski kamp smješten na oko 17.000 stopa (5.182 metra).

Zvaničnici parka su izjavili da je potraga sada prerasla u operaciju izvlačenja tijela.

Područje između visinskog kampa i prijevoja Denali bilo je mjesto brojnih alpinističkih nesreća tokom godina, pri čemu su mnogi incidenti povezani s padovima bez zaštitne opreme, navodi služba parka.