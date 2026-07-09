Napad je izveden na komercijalni ribarski mol u provinciji Hormozgan, dok američki napadi na Iran traju drugi dan zaredom, objavila je ISNA, pozivajući se na pokrajinskog zvaničnika

Tri ribara ubijena, 15 povrijeđeno u američkom napadu na ribarski mol u južnom Iranu Napad je izveden na komercijalni ribarski mol u provinciji Hormozgan, dok američki napadi na Iran traju drugi dan zaredom, objavila je ISNA, pozivajući se na pokrajinskog zvaničnika

Tri ribara su ubijena, a 15 je povrijeđeno u američkom napadu na komercijalni ribarski mol u obalnom gradu Siriku u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan u četvrtak, objavila je poluzvanična novinska agencija ISNA, pozivajući se na zamjenika guvernera provincije Ehsana Kamranija, javlja Anadolu.

Nije bilo komentara američkih vlasti o prijavljenom napadu.

SAD je izveo napade na Iran drugi dan zaredom nakon što je Teheran gađao brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz, strateški plovni put za globalne opskrbe energijom.

Iran je insistirao da se brodovi koordiniraju s njegovim vlastima prije prolaska kroz moreuz i odbacio je prolaz bilo kojom rutom osim one koju je odredio.

Iran i SAD su 17. juna postigli memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba i otvaranja puta trajnom mirovnom sporazumu.

Međutim, u srijedu je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum završen, što je efektivno izazvalo novu rundu vojne konfrontacije.