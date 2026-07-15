Izraelske snage izvele racije i pretrese u nekoliko područja, dok su ilegalni izraelski doseljenici oštetili palestinska vozila u blizini Nablusa, navode lokalni izvori

Tri Palestinca ranjena u napadima doseljenika, izraelska vojska uhapsila šest osoba na okupiranoj Zapadnoj obali Izraelske snage izvele racije i pretrese u nekoliko područja, dok su ilegalni izraelski doseljenici oštetili palestinska vozila u blizini Nablusa, navode lokalni izvori

Tri Palestinca su povrijeđena, a šest ih je uhapšeno u srijedu tokom napada izraelskih doseljenika i racija vojske u nekoliko područja okupirane Zapadne obale.

Tri Palestinca zadobila su prijelome i povrede nakon što su ih naoružani izraelski okupatori napali u području Wadi al-Rakhim u Hebronu na jugu Zapadne obale, saopćili su lokalni izvori za Anadolu.

Izvori su naveli da su okupatori, pod zaštitom izraelske vojske, napali palestinske kuće.

Povrijeđeni su prebačeni u Javnu bolnicu u Yatti, gdje je navedeno da su njihove povrede umjerenog stepena.

U sjevernom gradu Nablusu lokalni izvori naveli su da su izraelske snage uhapsile trojicu mladića, dvojicu iz mjesta Al-Lubban al-Sharqiya i jednog iz Beite, nakon upada u njihove kuće i pretresa.

Snage su također pretukle oca jednog od uhapšenih, dodali su izvori.

Izraelske snage su također upale u nekoliko kuća u Al-Lubban al-Sharqiyi i provele terenska ispitivanja s mještanima.

U povezanom incidentu, okupatori su isjekli gume na nekoliko palestinskih vozila u području Al-Aqaba na periferiji Beit Dajana, istočno od Nablusa, nakon što su se neprimjetno ušuljali u to područje, javila je palestinska novinska agencija WAFA.

U pokrajini Kalkilija, izraelske snage uhapsile su trojicu mladića, dvojicu iz grada i jednog iz mjesta Habla na jugu, nakon racije i pretresa njihovih kuća te oštećenja njihove imovine.

U pokrajini Betlehem, izraelske snage privele su 25 Palestinaca tokom racije u izbjegličkom kampu Dheisheh južno od grada, izvijestila je WAFA.

Snage su ih odvele u dvoranu Phoenix i satima ih podvrgavale ispitivanjima prije nego što su ih pustile.

Guvernorat Jerusalema saopćio je da su izraelske snage pretvorile zgradu Narodnog komiteta u izbjegličkom kampu Qalandiya sjeverno od Jerusalema u centar za ispitivanje, nakon što su razvalile vrata institucija koje se nalaze unutra, uključujući ured guvernorata.

Izraelske snage privele su desetine Palestinaca unutar zgrade i ispitivale ih satima prije nego što su ih oslobodile, dok su istovremeno vršile racije u kućama i ispaljivale bojevu municiju i suzavac, navodi se u saopćenju guvernorata.

Na Zapadnoj obali traje kontinuirana eskalacija od oktobra 2023. godine, uz izraelske vojne racije i hapšenja, kao i ponovljene napade ilegalnih doseljenika na Palestince i njihovu imovinu.