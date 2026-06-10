Muškarac u četrdesetim godinama zadobio teške povrede, uključujući gubitak oka, policajci su povrijeđeni, a vlasti pozivaju na smirivanje usred nereda u glavnom gradu Sjeverne Irske

Tri osobe uhapšene nakon nereda krajnje desnice u Belfastu, policija najavila nova privođenja Muškarac u četrdesetim godinama zadobio teške povrede, uključujući gubitak oka, policajci su povrijeđeni, a vlasti pozivaju na smirivanje usred nereda u glavnom gradu Sjeverne Irske

Do sada su izvršena tri hapšenja u vezi s nasiljem krajnje desnice u Sjevernoj Irskoj, rekao je ministar sigurnosti zastupnicima u srijedu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje da će "sigurno uslijediti još", javlja Anadolu.

Dan Jarvis rekao je da se istrage nastavljaju nakon nereda u Belfastu sinoć, a policija je upozorila da će progoniti one koji su umiješani u incidente i nerede.

Incident se dogodio u ponedjeljak navečer u ulici Kinnaird u sjevernom Belfastu, a nasilje je ostavilo muškarca u četrdesetim godinama, po imenu Stephen Ogilvy, u bolnici s onim što je policija opisala kao teške povrede.

Pretrpio je "teške povrede očiju i posjekotine na leđima i licu", prema policiji, i izgubio je lijevo oko.

Ogilvy je na stalnom liječenju, dok detektivi i specijalizovani policajci pružaju podršku njemu i njegovoj porodici "u ovom teškom trenutku", rekao je Henderson.

Muškarac, Hadi Alodid, koji je Sudanac, uhapšen je na mjestu događaja i pojavio se na sudu u srijedu. Određen mu je pritvor.

Proglašen je "kritični incident" i u toku je istraga kako bi se utvrdio motiv.

Političari i policija pozvali su na smirivanje nakon što su ljudi izašli na ulice širom Belfasta, a neki izvještaji govore da su stanovnici bili meta napada na osnovu boje kože.

Policija je potvrdila i da su dva policajca povrijeđena tokom nereda, dodajući da će nastaviti istraživati ​​odgovorne za nasilje, istovremeno pozivajući na suzdržanost jer tenzije ostaju visoke u dijelovima grada.

Britanski premijer Keir Starmer nazvao je incident "mučnim", dodajući: "Moje misli su prije svega sa žrtvom i zahvaljujem se prvim reagujućim, uključujući i članove javnosti koji su intervenisali."

Rekao je da ne bi imao "apsolutno nikakvu toleranciju za ovakve gnusne scene nasilja na našim ulicama."