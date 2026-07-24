Wildberries saopćio da su tri njegova logistička centra u St. Petersburgu, okolici i aneksiranom Krimu napadnuta

Tri osobe povrijeđene u ukrajinskom napadu na logistički centar najveće ruske online trgovine Wildberries saopćio da su tri njegova logistička centra u St. Petersburgu, okolici i aneksiranom Krimu napadnuta

Najmanje tri osobe ozlijeđene su u petak nakon što su ukrajinske bespilotne letjelice udarile u logističke centre najvećeg ruskog online trgovca Wildberries u St. Petersburgu i okolnoj Lenjingradskoj regiji, priopćile su lokalne vlasti.

Guverner Lenjingrada Aleksandr Drozdenko rekao je na Telegramu da je napad drona izazvao požar u logističkom centru u selu Novosaratovka u okrugu Vsevolozhsk i ozlijedio tri osobe.

Odvojeni napad bespilotne letjelice izazvao je urušavanje skladišta na farmi peradi Severnaya u selu Sinyavino u okrugu Kirovsky, a nema izvještaja o ozlijeđenima, rekao je.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandr Beglov rekao je na Telegramu da je grad napadnut dronom u petak ujutro i da su bili uključeni sustavi protuzračne obrane.

Rekao je da je pogođena civilna infrastruktura duž ključne autoceste Moskovskoje i da hitne službe reagiraju.

Rusko istražno povjerenstvo priopćilo je da je otvorilo kazneni postupak za terorizam zbog onoga što je opisalo kao ukrajinski napad na civilne ciljeve u regiji Lenjingrad.

Osnivačica Wildberriesa Tatyana Kim na Telegramu je rekla da su logistički objekti u Shusharyju i Utkina Zavodu u Sankt Peterburgu i okolnoj regiji, kao i u Simferopolju, na anektiranom Krimu, napadnuti.

Međutim, rekla je da nitko nije ozlijeđen jer su zaposlenici brzo evakuirani.

Wildberries je na Telegramu rekao da su operacije u dva pogona privremeno obustavljene.

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da su sustavi protuzračne obrane tijekom noći oborili 571 ukrajinsku bespilotnu letjelicu iznad ruskih regija, anektiranog Krima i iznad voda Crnog i Azovskog mora.

Ukrajina nije odmah komentirala te tvrdnje, a neovisna provjera i dalje je teška zbog rata koji je u toku.