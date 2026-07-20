Dva zemljotresa pogodila područje Kozrana u razmaku od pet minuta, uključujući potres jačine 5,7 stepeni, izvještava novinska agencija Mehr

Tri osobe povrijeđene nakon zemljotresa u zapadnoj iranskoj pokrajini Kermanshah Dva zemljotresa pogodila područje Kozrana u razmaku od pet minuta, uključujući potres jačine 5,7 stepeni, izvještava novinska agencija Mehr

Tri osobe su povrijeđene nakon što su dva zemljotresa u ponedjeljak pogodila područje Kozrana u zapadnoj iranskoj pokrajini Kermanshah, izvijestila je novinska agencija Mehr.

Glasnogovornik Iranske nacionalne organizacije za upravljanje katastrofama rekao je za Mehr da je prvi zemljotres pogodio područje u 7.13 sati po lokalnom vremenu (04.13 GMT), s magnitudom od 5,2 stepena po Richterovoj skali, na dubini od osam kilometara.

Drugi zemljotres, magnitude 5,7 stepeni, uslijedio je pet minuta kasnije na dubini od 13 kilometara.

Glasnogovornik je rekao da su u ovom incidentu povrijeđene tri osobe.

Ranije je načelnik Odjela za vanbolničku hitnu medicinsku pomoć i upravljanje incidentima pri Univerzitetu medicinskih nauka Kermanshah izjavio da su četiri tima za procjenu stanja hitno upućena u područje epicentra.